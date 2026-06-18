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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand und Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Brand in Ferienwohnungsanlage

Keine Verletzten und rund 5.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Brandes am Mittwochabend in Bad Mergentheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand gegen 22 Uhr in einer Ferienwohnungsanlage in der Schulgasse ein Feuer. Das Gebäude in dem der Brand entstand sowie ein Nachbarhaus mussten geräumt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Sechs Bewohner mussten in einem Hotel untergebracht werden.

Grünsfeld: Hoher Schaden nach Unfall

Ein 64-Jähriger verursachte am Mittwoch in Grünsfeld mit seinem BMW X1 hohen Schaden. Der Mann war gegen 17:15 Uhr auf der Mühlenstraße unterwegs. Dort kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausmauer. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Laternenmast und dann mit einem Stromverteilerkasten. Durch die Kollisionen entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden 64 Jahre alten Insassen im Pkw blieben unverletzt. Der Strom in der Straße musste für wenige Minuten abgeschaltet werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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