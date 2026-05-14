Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Betrunkener Randalierer

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 14:45 Uhr wird durch Zeugen eine randalierende Person in der Bahnhofsvorhalle in Frankenthal gemeldet. In der Bahnhofshalle kann dann wie beschrieben ein 38-jähriger Mann aus Frankenthal angetroffen werden. Der Mann war alkoholisiert und bepöbelte Passanten. Im Rahmen der Personenkontrolle wurde ihm dann ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich ausgesprochen, welchem er Folge leistete. Um 15:30 Uhr wurde dann erneut eine pöbelnde, betrunkene Person auf dem Rathausplatz gemeldet. Es handelte sich erneut um den Mann vom Bahnhof, der nur seinen Standort verlegt hatte. Dieser hatte seinen Alkoholkonsum weiter gesteigert und war nun aggressiver geworden. Er wies einen Atemalkoholwert von 2,79 Promille auf. Zur Verhinderung von Straftaten wurde er dann, nach richterlicher Anhörung bis zum Folgemorgen in Gewahrsam genommen.

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