Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgönheim- Alkoholisierte Fahrradfahrerin

Fußgönheim (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 19:00 Uhr, werden Beamte der Polizei Frankenthal zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall nach Fußgönheim entsandt. Vor Ort stellt sich allerdings heraus, dass eine 39-jährige Radfahrerin aus Fußgönheim mit einem 25-jährigen PKW Fahrer aus Ludwigshafen in Streit geraten war. Hintergrund hierfür soll der unsichere Fahrstil der Radfahrerin gewesen sein. Im Verlauf des Streits mit dem Autofahrer beleidigt die Frau den Mann und trat gegen sein Fahrzeug . Auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift zerschlug die Frau zudem einen vor dem Rathaus angebrachten Glaskasten. Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort, durch die Polizeibeamten, stellt sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war. Zur Blutentnahme sollte sie mit zur Dienststelle genommen werden. Hiergegen leistete sie erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.

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