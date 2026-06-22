PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Fahrrad - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitagabend gegen 22:20 Uhr einen bislang unbekannten Täter dabei, wie er sich in der Jahnstraße an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Mit einem noch bislang unbekannten Gegenstand öffnete der Unbekannte das Fahrradschloss eines Fahrrads und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt, 175 cm groß und ca. 80 kg schwer beschrieben. Er trug ein weiß/blaues Trikot.

Das weitere Fahrrad, bei dem ebenfalls das Fahrradschloss entfernt wurde, stellten die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen an der Tatörtlichkeit sicher.

Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 12:32

    POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall infolge Alkoholeinflusses

    Mannheim (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagnachmittag eine 69-jährige Frau und stand dabei erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Frau war kurz nach 16 Uhr mit ihrem BMW auf der Luzenbergstraße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Akazienstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Vor ihr stand eine 57-jährige Frau mit ihrem VW ebenfalls an der roten Ampel. Nach ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 12:31

    POL-MA: Mannheim: E-Scooter kollidiert mit Auto, PM Nr.3

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag im Stadtteil Hochstätt wurde ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt. Eine 14-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit einem E-Scooter auf der Hochstättstraße vom Turfweg kommend in Richtung Kloppenheimer Straße unterwegs. Dabei beförderte sie verbotswidrig eine weitere 14-jährige weibliche Person. Beim Überqueren der Kloppenheimer Straße am dortigen ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 03:02

    POL-MA: Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Pkw auf der L536 - PM Nr.2

    Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr auf der L536 bei Ladenburg zum Brand eines Pkw. Der 62-jährige Fahrzeugführer eines Renault Megane bemerkte während der Fahrt zunächst ein leichte Rauchentwicklung. Ihm war es noch möglich, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abzustellen und zusammen mit seiner Familie zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren