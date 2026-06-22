Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Fahrrad - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitagabend gegen 22:20 Uhr einen bislang unbekannten Täter dabei, wie er sich in der Jahnstraße an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Mit einem noch bislang unbekannten Gegenstand öffnete der Unbekannte das Fahrradschloss eines Fahrrads und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt, 175 cm groß und ca. 80 kg schwer beschrieben. Er trug ein weiß/blaues Trikot.

Das weitere Fahrrad, bei dem ebenfalls das Fahrradschloss entfernt wurde, stellten die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen an der Tatörtlichkeit sicher.

Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

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