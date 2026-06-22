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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall infolge Alkoholeinflusses

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagnachmittag eine 69-jährige Frau und stand dabei erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Die Frau war kurz nach 16 Uhr mit ihrem BMW auf der Luzenbergstraße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Akazienstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Vor ihr stand eine 57-jährige Frau mit ihrem VW ebenfalls an der roten Ampel. Nach mehreren Sekunden gab die 69-Jährige unvermittelt Gas und fuhr der vor ihr nach wie vor wartenden 57-Jährigen auf.

Die Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich und begab sich selbständig in medizinische Betreuung.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch im Atem der 69-Jährigen. Zudem machte sie einen ungepflegten Eindruck und machte zusammenhanglose Äußerungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des Verkehrsunfalls, Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung gegen die 64-Jährige. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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