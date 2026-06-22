Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Stichverletzungen bei Auseinandersetzung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Hafenstraße wurden am Sonntag gegen 5 Uhr mehrere Beteiligte mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt.

Auf dem Gelände einer Tankstelle geriet zunächst ein 21-jähriger Mann mit einer Personengruppe in Streit, wonach er körperlich angegriffen wurde. Als er zu Boden ging und die Angreifer weiter mit Schlägen und Tritten auf ihn einwirkten, eilten ihm mehrere Freunde zu Hilfe. Während der Auseinandersetzung wurden der 21-Jährige sowie dessen Freunde mit einer abgerochenen Glasflasche sowie durch Pfefferspray zum Teil schwer verletzt. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Anschließend flüchteten die Angreifer. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alten vorn 17 bis 21 Jahren vorläufig festgenommen werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durften sie wieder gehen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.

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