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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter entblößt sich im Käfertaler Wald - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 17 Uhr entblößte sich ein noch unbekannter Täter im Käfertaler Wald zwischen der Kneipp-Anlage und dem Wildgehege Karlstern. Eine 30-jährige Frau war mit ihrem Hund im Wald unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam und plötzlich nach rechts ins Gebüsch lief. Als die Frau den Bereich passierte, stand der Mann mit heruntergelassener Hose und seinem entblößten Glied im Gebüsch. Er manipulierte an seinem Glied und schaute dabei bewusst in Richtung der Spaziergängerin. Die 30-Jährige begab sich daraufhin umgehend zum Parkplatz und fuhr davon.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 180 cm groß, zwischen 20-35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, 
     mitteldunkle Hautfarbe, sportliche Körperstatur. Er trug 
     dunkelblaue Shorts, vermutlich ein Fußballtrikot in dunkelroter 
     oder brauner Farbe mit gelben Längsstreifen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat. Weitere Personen, die durch das Verhalten des Unbekannten geschädigt wurden, werden ebenfalls gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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