Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Brandherde auf Firmengelände - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 21. Juni 2026, kam es in der Ersten Industriestraße im Hockenheimer Gewerbegebiet Talhaus zu einem Brandgeschehen, bei dem mehrere Brandherde auf dem Gelände eines Firmengebäudes festgestellt wurden.

Gegen 04:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudekomplex in der Ersten Industriestraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten ein Auto der Marke Mercedes, das vor dem Firmengelände abgestellt war, sowie ein Gabelstapler und ein Kühlaggregat auf dem Firmengelände. Zudem befand sich an einer Zugangstür des Anwesens ein Brandherd.

Während des Brandausbruches schliefen der Firmeninhaber und sein Sohn in den zum Firmengebäude gehörenden Wohnräumlichkeiten. Der 38 Jahre alte Sohn wurde durch eine akustisch wahrgenommene Verpuffung sowie Hundebellen auf das Brandgeschehen aufmerksam. Er weckte daraufhin seinen 66 Jahre alten Vater. Beiden gelang es dadurch, die Wohnräumlichkeiten rechtzeitig zu verlassen und sich eigenständig über einen Balkon des Anwesens sowie ein Vordach aus dem brennenden Gebäude zu retten. Sie blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Brandursache sowie der genaue Sachverhalt sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht Personen, die im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Brandgeschehen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße in Hockenheim wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon entgegengenommen.

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