Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Körne: Neugeborenes beteiligt - Autofahrer alkoholisiert

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0477

Am Samstagabend (13. Juni) kam es gegen 21:25 Uhr im Stadtteil Körne zu einem Auffahrunfall, bei dem ein neugeborenes Kind leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 38-jähriger Dortmunder mit seinem Skoda den Körner Hellweg in östliche Richtung. Am Kreuzungsbereich zur Berliner Straße fuhr er auf einen an der Ampel wartenden Seat auf. Durch den Zusammenstoß wurde das wartende Auto in den Kreuzungsbereich geschoben. In diesem befanden sich neben dem 35-jährigen Fahrer auf der Rückbank auch das Neugeborene und die 26-jährige Mutter (alle wohnhaft in Dortmund).

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der 38-Jährige unter Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache Körne anschließend eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die eingesetzten Beamten sicher. Der Skoda des 38-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Durch den Zusammenstoß kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Ein Rettungswagen brachte das neugeborene Kind sowie dessen Mutter in ein umliegendes Krankenhaus.

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