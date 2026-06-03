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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit falschen Papieren führt zu Einreiseverbot

Basel (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte den Versuch auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein und wies den Mann mit einem Einreiseverbot in die Schweiz zurück.

Am Dienstagmorgen (02.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen am Basel Badischen Bahnhof in einem Fernreisezug nach Deutschland. Der Mann zeigte eine belgische Identitätskarte auf seinem Smartphone vor, die sich bei der Überprüfung als Fälschung herausstellte. Gegen den 31-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Zudem verhing die Bundespolizei ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland, schrieb ihn zur Fahndung aus und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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