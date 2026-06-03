Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit falschen Papieren führt zu Einreiseverbot
Basel (ots)
Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte den Versuch auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein und wies den Mann mit einem Einreiseverbot in die Schweiz zurück.
Am Dienstagmorgen (02.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen am Basel Badischen Bahnhof in einem Fernreisezug nach Deutschland. Der Mann zeigte eine belgische Identitätskarte auf seinem Smartphone vor, die sich bei der Überprüfung als Fälschung herausstellte. Gegen den 31-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Zudem verhing die Bundespolizei ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland, schrieb ihn zur Fahndung aus und wies den Mann in die Schweiz zurück.
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