Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Betrüger an Schweizer Grenze gefasst

Rheinfelden (Baden) (ots)

Eine wegen Betrugs mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Rheinfelden (Baden) gefasst worden. Durch das Zahlen seiner Geldstrafe entging er der Haft.

Am Dienstagmittag (02.06.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Rheinfelden (Baden). Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 55-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Betrugs verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe, die dieser nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Bei der Bundespolizei zahlte er die geforderte Geldstrafe von 2.000 Euro und ersparte sich somit einen mehrwöchigen Gefängnisaufenthalt.

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