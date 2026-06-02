Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urkundenfälscher entgeht Haftstrafe

Bad Krozingen (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 38-Jähriger ist bei der Einreise aus der Schweiz gefasst worden. Er zahlte 2.400 Euro und entging der Haftstrafe.

Am Freitagabend (29.05.2026) kontrollierte eine Streife des deutschen Zolls den polnischen Staatsangehörigen im fahrenden Zug zwischen Basel und Freiburg im Breisgau auf Höhe Bad Krozingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Ein Gericht hatte den Mann im vergangenen Jahr wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit vorsätzlichem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe von 2.400 Euro verurteilt. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Zuständigkeitshalber übernahm ihn die Bundespolizei, wo er die ausstehenden Gerichtsschulden bezahlte und im Anschluss weiterreisen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell