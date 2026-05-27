Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Teleskopschlagstock sicher

Neuenburg am Rhein (ots)

Eine Kontrolle an einer Tankstelle in Neuenburg am Rhein führte zur Sicherstellung eines Teleskopschlagstocks durch die Bundespolizei. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Am späten Dienstagabend (26.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen in Neuenburg am Rhein. In der Bauchtasche des 28-Jährigen fanden die Einsatzkräfte einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

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