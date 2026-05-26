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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit über sechszehn Jahren gesuchter Mann muss für 1368 Tage in Haft

Eimeldingen (ots)

Ein wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Sonntagmorgen (24.05.2026) festgenommen worden. Der Gesuchte war seit über sechszehn Jahren zur Festnahme ausgeschrieben. Ende 2009 verurteilte ein Gericht einen 41-Jährigen zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Da der türkische Staatsangehörige bereits einige Monate zuvor in die Türkei abgeschoben wurde, wurde der Haftbefehl für den Fall der Wiedereinreise zur Vollstreckung ausgeschrieben. Bei der Kontrolle eines Zuges zwischen Freiburg und Basel wurde der Mann nun durch eine Streife des Zoll, auf Höhe Eimeldingen, angetroffen und die Ausschreibung zur Festnahme festgestellt. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe des Mannes an die Bundespolizei sowie die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt der 41-Jährige nun seine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010 (26.05.26 bis 16:00 Uhr)
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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