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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fußballfans geraten in Streit - Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Triberg im Schwarzwald (ots)

Fans zweier Fußballvereine sollen in einer Regionalbahn in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Die Bundespolizei leitete gegen die Beteiligten ein Strafverfahren ein.

Die Fans befanden sich am späten Samstagabend (23.05.2026) in der Regionalbahn von Villingen nach Offenburg auf Höhe Triberg, als sich zwischen den fünf deutschen Staatsangehörigen ein Streit entwickelt haben soll. Im weiteren Verlauf soll es dann noch zu einer körperlichen Rangelei gekommen sein, die durch das Einschreiten von unbeteiligten Reisenden beendet werden konnte. Die informierte Landespolizei, stellte die 32-, 53-, 55-, 64- und 66-jährigen Beteiligten vor Ort in der Regionalbahn fest. Einer der Beteiligten hatte im Rahmen der Rangelei eine Verletzung davongetragen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Fans ihre Reise in unterschiedlichen Zügen fortsetzen. Die Bundespolizei leitete gegen alle Beteiligten Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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