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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Renitenter Mann beleidigt, bedroht und greift Bundespolizisten an

Freiburg im Breisgau (ots)

Zwei Streifen der Bundespolizei waren von Nöten, um einen Platzverweis gegen einen 27-Jährigen durchzusetzen. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und griff die Einsatzkräfte mehrfach an. Er muss sich jetzt wegen diverser Straftaten vor Gericht verantworten.

In der Nacht auf Sonntag (24.05.2026) erhielt die Bundespolizei Kenntnis über eine alkoholisierte und renitente Person in einem Lokal am Freiburger Hauptbahnhof. Durch eine Streife konnte der südafrikanische Staatsangehörige vor der Lokalität angetroffen werden. Dem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nach. Bei der anschließenden zwangsweisen Durchsetzung des Platzverweises griff der Mann die Beamten mehrfach mit Schlägen an, weshalb eine weitere Streife zur Unterstützung hinzukam. Daraufhin konnte er mittels Hand- und Fußfesseln zum Bundespolizeirevier verbracht werden. Dort bedrohte und beleidigte er im weiteren Verlauf die Einsatzkräfte und widersetze sich weiterhin den Maßnahmen. Die Bundespolizei hat wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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