Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einhandmesser bei Einreise sichergestellt

Breisach am Rhein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten ein Einhandmesser an der französischen Grenze sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Freitagabend (15.05.26) unterzog die Bundespolizei am Grenzübergang Breisach am Rhein einen 22-Jährigen einer Kontrolle. In der Fahrertüre fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser auf. Da der französische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

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