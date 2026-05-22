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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Waffensammlung an der Grenze sicher

Weil am Rhein (ots)

Mit 13 Messern, einer Säge und einer Garotte wollte ein Mann zum Shisha rauchen nach Deutschland einreisen. Einsatzkräfte verhinderten dies und stellten die illegalen Waffen sicher.

Am Donnerstagabend (21.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte einen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Dieser gab an zum Shisha rauchen nach Deutschland fahren zu wollen und lediglich ein Teppichmesser mitzuführen. Die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs ergab ein anderes Bild. Insgesamt konnten 13 Messer, eine Säge sowie eine Garotte aufgefunden werden. Da sieben der Messer unter das Führungsverbot fallen und die Garotte grundsätzlich verboten ist, leitete die Bundespolizei ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 28- Jährigen ein. Nach der Sicherstellung der Gegenstände, konnte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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