Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Waffensammlung an der Grenze sicher
Weil am Rhein (ots)
Mit 13 Messern, einer Säge und einer Garotte wollte ein Mann zum Shisha rauchen nach Deutschland einreisen. Einsatzkräfte verhinderten dies und stellten die illegalen Waffen sicher.
Am Donnerstagabend (21.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte einen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Dieser gab an zum Shisha rauchen nach Deutschland fahren zu wollen und lediglich ein Teppichmesser mitzuführen. Die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs ergab ein anderes Bild. Insgesamt konnten 13 Messer, eine Säge sowie eine Garotte aufgefunden werden. Da sieben der Messer unter das Führungsverbot fallen und die Garotte grundsätzlich verboten ist, leitete die Bundespolizei ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 28- Jährigen ein. Nach der Sicherstellung der Gegenstände, konnte er seine Reise fortsetzen.
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