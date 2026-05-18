Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 5.400 Euro nicht zahlen und muss in Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist durch die Bundespolizei an der Schweizer Grenze festgenommen worden. Nun verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Samstagmorgen (16.05.26) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den serbischen Staatsangehörigen als Reisenden in der grenzüberschreitenden Tram in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, verurteilte ein Gericht den Mann im Jahr 2025 zu einer Geldstrafe von über 5.400 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erließ. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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