Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Motorradfahrer durch Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Stoddartstraße kam es am Dienstagnachmittag (21.04.2026) zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers. Der 66-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit seiner BMW in Richtung Pivitsheide unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf und den Mann aus Bad Salzuflen ins Klinikum brachte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Stoddartstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18.40 Uhr gesperrt.

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