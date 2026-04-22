POL-LIP: Detmold. Einbruch in Imbiss-Keller.
Lippe (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag (20./21.04.2026) sind Einbrecher in der Langen Straße über ein Fenster in den Kellerraum von einem Imbiss eingestiegen. Sie durchwühlten den Raum auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Getränkeflaschen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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