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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Besuchsfahrt endet in Auslieferungshaft

Weil am Rhein (ots)

Ein 32-Jähriger wollte Bekannte in Deutschland besuchen. Die Kontrolle des Mannes ergab einen internationalen Haftbefehl, weshalb die Fahrt in der Auslieferungshaft endete.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochabend (13.05.2026) am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn einen rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus. Beim Abgleich der Daten stellten die Beamten fest, dass der Mann seit letztem Jahr mit internationalem Haftbefehl der Republik Moldau wegen Betruges ausgeschrieben war. Der 40-Jährige soll als Geschäftsführer einer Firma im Rahmen eines Insolvenzverfahrens durch betrügerische Handlung einen hohen monetären Schaden verursacht haben. Nach der anschließenden Festnahme und Vorführung bei einem Haftrichter erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet der Mann auf seine Auslieferung in die Republik Moldau.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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