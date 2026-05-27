Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Freiburg im Breisgau (ots)

Eine mit Haftbefehlen gesuchte 34-Jährige ist am Bahnhof Freiburg im Breisgau durch die Bundespolizei festgenommen worden. Nun sitzt die Frau im Gefängnis. Am frühen Mittwochmorgen (27.05.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte die türkische Staatsangehörige am Hauptbahnhof in Freiburg. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen sie zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Gerichte hatte die Frau bereits im Jahr 2023 wegen Betrugs sowie im Jahr 2024 wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt. Die Bundespolizei nahm die Frau fest und lieferten sie zur Verbüßung der insgesamt 48-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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