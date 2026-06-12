Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch eines Kindes in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0744

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund sucht die Polizei Dortmund mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter.

Die Überwachungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206452 Der bislang unbekannte Tatverdächtige fasste am 13.08.2025 gegen 14:00 Uhr mehrfach ein 12-jähriges Kind in einem Dortmunder Schwimmbad in der Höfkerstraße an.

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf den Bildern machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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