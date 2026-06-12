PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch eines Kindes in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0744

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund sucht die Polizei Dortmund mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter.

Die Überwachungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206452 Der bislang unbekannte Tatverdächtige fasste am 13.08.2025 gegen 14:00 Uhr mehrfach ein 12-jähriges Kind in einem Dortmunder Schwimmbad in der Höfkerstraße an.

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf den Bildern machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 09:12

    POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund-Lütgendortmund

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0472 In der Nacht zu Freitag (12. Juni) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund-Lütgendortmund. Ein 32-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Mann aus Dortmund gegen 0 Uhr auf der Martener Straße in Richtung Dortmund-Germania. Er war mit einem weißen ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 08:50

    POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht auf der A 2 bei Hamm-Rhynern - Die Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0471 Bereits am 31. Mai 2026 (Sonntag) ereignete sich auf der A2 in Richtung Oberhausen bei Rhynern ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer sowie Zeugen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Bielefeld fuhr gegen 7:50 Uhr mit seinem Pkw, einem VW, auf dem mittleren Fahrstreifen der A2 in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren