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Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund-Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0472

In der Nacht zu Freitag (12. Juni) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund-Lütgendortmund. Ein 32-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Mann aus Dortmund gegen 0 Uhr auf der Martener Straße in Richtung Dortmund-Germania. Er war mit einem weißen Mercedes Vito unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Idastraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr die Böschung hoch und prallte gegen einen Baum. Der Dortmunder wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug bergen. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr mehr für den 32-Jährigen. Der Mercedes Vito musste abgeschleppt werden.

Die Unfallspuren wurden vom Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund aufgenommen.

Die Martener Straße war für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme gesperrt und konnte gegen 6 Uhr wieder freigegeben werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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