PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl und Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026), zwischen 18 und 21 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Grundschule in der Schlesier Straße, brachen einen Schrank auf und entwendeten mehrere Behältnisse mit Farbe. Im Anschluss beschmierten sie die Außenfassade mit der Farbe.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:42

    POL-PPRP: Personenkontrolle im Zollhof

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (26.02.2026, gegen 18 Uhr Uhr) beobachtete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Einkaufscenters im Zollhof einen 15-jährigen Jugendlichen, der ein Messer bei sich führte. Er folgte dem Unbekannten aus dem Einkaufscenter hinaus und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Jugendlichen kurze Zeit später am Rheinufer an und kontrollierten ihn. Der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:28

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (26.02.2026, 12:45 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte in der Hartmannstraße einen 20-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeikräfte brachten ihn zu einer ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:26

    POL-PPRP: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (26.02.2026, 15 - 16:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Medardusweg ein. Sie stahlen Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren