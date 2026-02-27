Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl und Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026), zwischen 18 und 21 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Grundschule in der Schlesier Straße, brachen einen Schrank auf und entwendeten mehrere Behältnisse mit Farbe. Im Anschluss beschmierten sie die Außenfassade mit der Farbe.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell