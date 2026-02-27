PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.02.2026, 15 - 16:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Medardusweg ein. Sie stahlen Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

