POL-DO: Nach Tötungsdelikt in Arnsberg - Richter erlässt Haftbefehl
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0470
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund
Wie bereits berichtet kam es am 09.Juni in der Straße "Im Rolandring" in Arnsberg zu einem Tötungsdelikt bei dem ein 23-Jähriger Armenier festgenommen wurde.
Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Totschlags.
Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.
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https://dortmund.polizei.nrw/presse/toetungsdelikt-in-arnsberg-im-hochsauerlandkreis-mordkommission-der-polizei-dortmund-ermittelt
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