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Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Tötungsdelikt in Arnsberg - Richter erlässt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0470

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Wie bereits berichtet kam es am 09.Juni in der Straße "Im Rolandring" in Arnsberg zu einem Tötungsdelikt bei dem ein 23-Jähriger Armenier festgenommen wurde.

Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Totschlags.

Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://dortmund.polizei.nrw/presse/toetungsdelikt-in-arnsberg-im-hochsauerlandkreis-mordkommission-der-polizei-dortmund-ermittelt

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg, Staatsanwältin Frau Berg unter der 02931-804893.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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