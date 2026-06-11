Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit - Einsatzkräfte der PK "Fokus" stellen Drogen und Bargeld sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0467

Auch in den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte der Polizei im Bereich der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt präsent. Dabei erhielten sie Unterstützung durch Beamte der Bereitschaftspolizei NRW. Ziel des Präsenskonzept "Fokus": mehr Präsenz, mehr Sicherheit.

Am Wochenende (05.06. und 06.06.) lag der Schwerpunkt der Kontrollen unter anderem auf der Poser- und Raserszene. Erfreulicherweise wurden weder im Bereich Phoenix-West, noch am Dortmunder Wall relevante Verstöße festgellt. Aber auch im Innenstadtbereich und in der Nordstadt, führten die Kräfte Kontrollen durch. So stellten sie am 08.06. ein Körperverletzungsdelikt an der Brinkhoffstraße zwischen zwei Personen fest und schritten ein. Dabei stellten die Beamten Pfefferspray und ein selbstgebautes Schlagwerkzeug sicher und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Am Montag (08.06) kontrollierten die Beamten im Bereich der Uhland- Ecke Mallinckrodtstraße eine Personengruppe, die sich auffällig verhielt. Bei der folgenden Kontrolle fanden die eingesetzten Beamte bei einer Person mehr als 10 Verkaufseinheiten mit Kokain und stellten es sicher. Am Ende sprachen die Beamten einen Platzverweis aus.

Weiterhin wurden verstärkte Kontrollen im Umfeld des Café Kicks durchgeführt. Hier stellten die Beamten bei einer Personengruppe mutmaßliches Diebesgut sowie einen unterschlagenen Fahrzeugschlüssel fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurden die Personen vor Ort entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Fundunterschlagung.

Auch an diesem Tag bestreifte die Polizei nach mehreren Bürgerbeschwerden gezielt den Bereich der Braunschweiger Straße. Dabei konnte ein reger Drogenhandel aus einem Gebäude beobachtet werden. Bei den Käufern stellten die Beamten mehrere Kokaineinheiten sichern. Aber auch bei den Verkäufern fanden die Polizisten mehreres verkaufsfertiges Cannabis und Kokain und stellten es sicher. Zudem fanden die Beamten bei einem der Verkäufer ein Einhandmesser und insgesamt über 1000 Euro Bargeld. Die Einsatzkräfte nahmen fünf Betäubungsmittelhändler vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Am Dienstag (09.06) lag der Schwerpunkt der Kontrollen unter anderem erneut auf dem Innenstadtbereich und der nördliche Innenstadt. Den Einsatzkräften fiel im Keuningpark eine Person auf, die ein Versteck für Betäubungsmittel gerade hergerichtet hatte. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana sicher, die in der Socke versteckte waren. Auch am Nordausgang des Hauptbahnhofes fanden die Beamten bei einer Personenkontrolle mehr als ein Dutzend Verkaufseinheiten Marihuana. Die eingesetzten Kräfte stellten das Betäubungsmittel sicher und fertigten im Anschluss eine Strafanzeige.

Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen dem 05.06. und dem 10.06. 413 Personen und 160 Fahrzeuge. Gegen 94 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, außerdem fertigten die Einsatzkräfte 26 Strafanzeigen. Die regelmäßigen Kontrollen dauern weiter an.

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