Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Raubdelikten in Lünen und Holzwickede: Täter entreißen Seniorinnen die Halsketten und flüchten

Dortmund (ots)

Am 08. Juni ereigneten sich fast zeitgleich jeweils ein Raubdelikt zum Nachteil einer 87-Jährigen an der Gahmener Straße und einer 77-Jährigen an der Derner Straße in Lünen. In beiden Fällen entrissen die Täter den Seniorinnen ihre goldenen Halsketten und flüchteten. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat vom 06. Juni in Holzwickede im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die 87-jährige Lünerin um ca. 12 Uhr in ihrer Grundstückseinfahrt an der Gahmener Straße auf, als sich ihr ein Mann näherte und sie unter einem Vorwand ansprach. Als sie sich gegenüberstanden, griff der Täter in Richtung ihrer goldenen Halskette, entriss sie und flüchtete fußläufig.

Fast zeitgleich verließ die 77-jährige Seniorin gegen 12:10 Uhr ihre Wohnung, um den Hausmüll zu entsorgen, als sie ebenfalls ein ihr unbekannter Mann unter einem Vorwand ansprach. Auch er entriss der Seniorin die goldene Halskette und rannte über den Gehweg in Richtung des Preußen Bahnhofs.

Bereits am 6. Juni kam es in der Sölder Straße in Holzwickede im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna an einem Mehrfamilienhaus zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 81-jährigen Seniorin. Auch in diesem Fall sprach ein unbekannter Täter die Frau an der Haustür an, riss ihr die Halskette vom Hals und flüchtete fußläufig.

Alle drei Frauen blieben unverletzt und konnten die Täter beschreiben. Aufgrund der Beschreibung besteht der Verdacht, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte.

Täter 1:

- getönte Hautfarbe - ca. 167 cm groß - ca. 20 - 30 Jahre alt - dunkle Haare und Schnurrbart - Turnschuhe

Täter 2:

- getönte Hautfarbe - ca. 180 - 190 cm groß - ca. 30 Jahre alt - braune, lockige kurze Haare und Vollbart - sandfarbenes T-Shirt mit schwarzem Motiv auf dem Rücken - blaue Jeans

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund zu melden: 0231 / 132-7441.

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