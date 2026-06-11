Polizei Dortmund

POL-DO: Diebstahl im Zoo-Shop: Familie entwendet lebensgroße Stoffgiraffe - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0469

Ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich am späten Sonntagnachmittag (07.06.2026) im Zoo-Shop in Dortmund. Mutmaßlich entwendete eine Familie eine riesige Plüschgiraffe und flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die Familie - bestehend aus einem Mann, einer Frau und mindestens drei Kindern - zwischen 16:00 Uhr und 16:16 Uhr das Geschäft des Zoos. Während die Kinder die Angestellten geschickt ablenkten, nutzte die Familie den Moment aus: Sie schnappten sich eine 180 cm große Stofftiergiraffe. Das Fehlen des riesigen Stofftieres fiel den Mitarbeitenden erst auf, nachdem die Familie das Geschäft verlassen hatte.

Eine Zeugin an der Zookasse konnte jedoch noch eine entscheidende Beobachtung machen: Der Mann entfernte sich zusammen mit seiner Familie und der riesigen Giraffe im Arm auffallend langsam über die Fußgängerbrücke hinter dem Zoo-Ausgang in westliche Richtung.

Personenbeschreibung der Tatverdächtigen: - Der Mann: o Alter: ca. 40 bis 45 Jahre alt o Aussehen: Dunkle, kurze Haare

- Die Kinder: o Anzahl: Mindestens drei Kinder o Alter: Schätzungsweise ca. 6, 8 und 10 Jahre alt

Da eine 1,80 Meter große Giraffe im Arm im Umfeld des Zoos durchaus aufgefallen sein dürfte:

- Wer hat die Familie mit dem auffälligen Stofftier am Sonntagnachmittag im Bereich des Zoos oder auf den Fluchtwegen in Richtung Westen beobachtet? - Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Personen geben?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Hombruch unter der Telefonnummer 0231 132-1521 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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