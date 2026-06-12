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Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht auf der A 2 bei Hamm-Rhynern - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0471

Bereits am 31. Mai 2026 (Sonntag) ereignete sich auf der A2 in Richtung Oberhausen bei Rhynern ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer sowie Zeugen.

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Bielefeld fuhr gegen 7:50 Uhr mit seinem Pkw, einem VW, auf dem mittleren Fahrstreifen der A2 in Richtung Oberhausen.

Erkenntnissen zufolge wechselte dann vor ihm der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Kombis vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der Bielefelder lenkte sein Auto daraufhin nach links und verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dabei prallte er gegen die Mittelschutzplanke und wurde von dieser abgewiesen. Er geriet über die gesamte Fahrbahn und prallte ebenso noch gegen die rechte Schutzplanke. Das Fahrzeug kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer des Mercedes flüchtete nach dem Unfall. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache Kamen unter der Telefonnummer 0231-132-4521.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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