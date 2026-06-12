Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahren von E-Scootern in Dortmund-Hörde - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0473

Bereits am 30. Mai 2026 (Samstag) ereignete sich auf dem Fred-Ape-Weg in Hörde ein Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scooter-Fahrern. Einer der Beteiligten flüchtete, weshalb die Polizei Zeugen sucht.

Ein 61-jähriger Dortmunder war gegen 15:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Fred-Ape-Weg in westlicher Richtung unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf der Hermannstraße in Richtung Fred-Ape-Weg. Im Fred-Ape-Weg, auf Höhe der Hausnummer 66, stießen die beiden entgegenfahrenden E-Scooter-Fahrer zusammen. Dabei verletzte sich der Dortmunder leicht.

Der andere E-Scooter-Fahrer flüchtete in Richtung Phoenixsee. Er wird wie folgt beschrieben:

Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, hat eine athletische Figur und dunkle Haare. Der Mann trug eine dunkle Hose und schwarz-weiße Turnschuhe. Er trug eine Brille und war mit einem E-Scooter einer Leihfirma unterwegs.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer des E-Scooters machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Hörde unter Tel. 0231/132-1421.

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