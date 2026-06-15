Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Derne: Zwei Dortmunderinnen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0347

Am Samstag (13. Juni 2026) kam es auf der Altenderner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Dortmunderinnen leicht verletzt.

Erkenntnissen zufolge bog eine 35-jährige Autofahrerin gegen 10 Uhr mit einem Audi von einem Supermarktparkplatz nach rechts auf die Altenderner Straße ein.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-jähriger Autofahrer mit einem Mercedes auf der Altenderner Straße in Richtung Norden an einem haltenden Linienbus der Dortmunder Stadtwerke vorbei. Dieser befand sich an der Haltestelle "Derne Bahnhof".

Die Audi-Fahrerin übersah beim Einfahren auf die Fahrbahn den Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die 20-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin des Audi musste im Krankenhaus behandelt werden, da sie über Schmerzen klagte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Altenderner Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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