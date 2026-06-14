Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt an der Kamener Straße

Unnaer Straße in Dortmund - zwei Personen leicht und eine Person lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0475

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Samstagabend des 13. Juni kam es gegen 18:50 Uhr an der Kreuzung Kamener Straße/Unnaer Straße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung im familiären Umfeld zwischen drei Dortmundern im Alter von 33, 37 und 49 Jahren. Dabei wurde auch ein Messer eingesetzt.

Der 37-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 33-Jährige und der 49-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei Dortmund nahm alle drei Männer vorläufig fest. Eine eingerichtete Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise für Medienvertreter: Rückfragen zur Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231-926-26121.

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