POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt an der Kamener Straße
Unnaer Straße in Dortmund - zwei Personen leicht und eine Person lebensgefährlich verletzt
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0475
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.
Am Samstagabend des 13. Juni kam es gegen 18:50 Uhr an der Kreuzung Kamener Straße/Unnaer Straße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung im familiären Umfeld zwischen drei Dortmundern im Alter von 33, 37 und 49 Jahren. Dabei wurde auch ein Messer eingesetzt.
Der 37-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 33-Jährige und der 49-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei Dortmund nahm alle drei Männer vorläufig fest. Eine eingerichtete Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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