PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt an der Kamener Straße
Unnaer Straße in Dortmund - zwei Personen leicht und eine Person lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0475

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Samstagabend des 13. Juni kam es gegen 18:50 Uhr an der Kreuzung Kamener Straße/Unnaer Straße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung im familiären Umfeld zwischen drei Dortmundern im Alter von 33, 37 und 49 Jahren. Dabei wurde auch ein Messer eingesetzt.

Der 37-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 33-Jährige und der 49-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei Dortmund nahm alle drei Männer vorläufig fest. Eine eingerichtete Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise für Medienvertreter: Rückfragen zur Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231-926-26121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 15:25

    POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch eines Kindes in Dortmund

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0744 Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund sucht die Polizei Dortmund mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter. Die Überwachungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206452 Der bislang unbekannte Tatverdächtige fasste am 13.08.2025 gegen 14:00 Uhr ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 09:12

    POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund-Lütgendortmund

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0472 In der Nacht zu Freitag (12. Juni) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund-Lütgendortmund. Ein 32-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Mann aus Dortmund gegen 0 Uhr auf der Martener Straße in Richtung Dortmund-Germania. Er war mit einem weißen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren