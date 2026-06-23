Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall am Stauende

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A 6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf.

Ein 20-jähriger Mann war gegen 7:30 Uhr mit einem Renault-Transporter auf dem mittleren Fahrstreifen der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Bucheneck wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah aber, dass ein Sattelzug auf der rechten Fahrspur bereits verkehrsbedingt anhalten musste. Der 20-Jährige versuchte noch auszuweichen, blieb dabei aber mit dem Aufbau seines Transporters am Heck des Sattelaufliegers hängen. Dabei wurde die Plane seines Kastens aufgerissen.

Sowohl der 20-jährige Transporter-Fahrer als auch der 48-jährige Fahrer des Sattelzugs kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren vorübergehend der mittlere und rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim wie auch die Ausfahrt zum Parkplatz Bucheneck gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern Länge.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell