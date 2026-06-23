Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstagmorgen im Stadtteil Feudenheim wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine Suzuki-Fahrerin war kurz nach neun Uhr auf der Feudenheimer Straße stadtauswärts in Richtung Feudenheim unterwegs. An der Kreuzung zur B 38a missachtete sie an der dortigen Ampel das Rotlicht. Als sie daraufhin in die Kreuzung einfuhr, stieß sie zunächst mit gegen einen Audi, der die rechte Abbiegespur auf die B 38a befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen auf der linken Abbiegespur fahrenden Opel geschoben.

Die Fahrerin des Suzuki erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Audi wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch betreut.

Der Suzuki und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen waren die beiden Abbiegespuren zur B 38a in Richtung Mannheim-Neckarau, sowie die beiden Geradeausspuren in Richtung Feudenheim gesperrt. Lediglich die Linksabbiegespur in Richtung der Straße Am Aubuckel war befahrbar. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Noch während die Unfallaufnahme andauerte, ereignete sich in der Gegenrichtung ein Auffahrunfall. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Unfällen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

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