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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zehn Rotlichtverstöße bei Fahrradkontrolle festgestellt

Heidelberg (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit führte der Verkehrsdienst Heidelberg am Montagmorgen zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr an einer Ampelanlage in der Gaisbergstraße eine gezielte Fahrradkontrolle mit dem Schwerpunkt "Rotlichtverstöße" durch.

Innerhalb von nur 30 Minuten stellten die Einsatzkräfte insgesamt elf Verkehrsverstöße fest. Zehn Radfahrende missachteten das Rotlicht der Ampelanlage, ein weiterer Fahrradfahrer nutzte während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Besonders auffällig verhielt sich ein Radfahrer, der beim Erkennen der Kontrollstelle zunächst wendete und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Ein Polizeibeamter nahm die Verfolgung zu Fuß auf, konnte den Flüchtenden nach kurzer Strecke einholen und die Kontrolle durchführen. Rotlichtverstöße gehören zu den häufigsten und zugleich gefährlichsten Verkehrsverstößen im Radverkehr. Wer eine rote Ampel missachtet, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende. Gerade an stark frequentierten Kreuzungen können daraus schwerwiegende Verkehrsunfälle mit erheblichen Verletzungsfolgen entstehen.

Präventionstipps der Polizei für Radfahrende:

   - Beachten Sie Lichtzeichenanlagen und Verkehrsregeln konsequent.
   - Halten Sie insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen erhöhte 
     Aufmerksamkeit.
   - Verzichten Sie während der Fahrt auf die Nutzung von 
     Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten.
   - Rechnen Sie stets damit, von anderen Verkehrsteilnehmenden 
     übersehen zu werden.
   - Fahren Sie vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit 
     den Verkehrs- und Sichtverhältnissen an.
   - Nutzen Sie funktionierende Beleuchtung und tragen Sie nach 
     Möglichkeit einen Fahrradhelm.
   - Achten Sie besonders im Berufsverkehr auf abbiegende Fahrzeuge 
     und den sogenannten "toten Winkel" von Lastkraftwagen und 
     Bussen.

Die Polizei wird auch künftig Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und auf die Gefahren von Regelverstößen aufmerksam zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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