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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer gefährdet Fußgänger - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer gefährdete am Montag gegen 16:10 Uhr in der Kurfürstenanlage einen 39-jährigen Fußgänger und flüchtete. Der 39-Jährige soll eigenen Aussagen zufolge bei grünzeigender Fußgängerampel auf Höhe der Haltestelle Stadtbücherei die Fahrbahn überquert, hierbei dessen Fahrrad geschoben haben und von dem herannahenden Autofahrer beinahe erfasst worden sein. Nur durch das Zurückweichen des 39-Jährigen soll dieser einen Zusammenstoß verhindert haben.

Da der unbekannte Autofahrer ohne zu stoppen weiterfuhr, sucht der Verkehrsdienst Heidelberg nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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