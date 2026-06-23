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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Technischer Defekt löst Brand in Kindergarten aus

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:31 Uhr wurde ein Brand in einem Kindergarten in Heidelberg gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zuvor eine Sicherung aus einem Sicherungskasten im Keller des Gebäudes herausgesprungen. Bei der Überprüfung des Kellers begab, stellte der Hausmeister fest, dass das gesamte Kellergeschoss verraucht war und ein Sicherungskasten in Flammen stand. Gemeinsam mit einem Kollegen versuchten sie den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu bekämpfen.

Die im Obergeschoss befindlichen 65 Kinder sowie 25 Betreuungskräfte wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht und später an ihre Eltern übergeben. Das Feuer konnte schließlich von der Berufsfeuerwehr Heidelberg gelöscht werden.

Die beiden Hausmeister im Alter von 53 und 40 Jahren wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Kinder noch Betreuungskräfte verletzt.

Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Beschädigt wurde lediglich der betroffene Sicherungskasten. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000,00EUR geschätzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude durch die Feuerwehr fachgerecht belüftet und konnte anschließend wieder betreten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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