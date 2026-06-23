Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger bedroht Familie

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr meldete ein 35-jähriger Mann der Polizei, dass sein 23 Jahre alter Stiefsohn ihn am heutigen Abend zunächst über einen Messenger-Dienst bedrohen würde. Im Verlauf des Abends erschien der 23-Jährigen an dessen Wohnanschrift und beschädigte dort ein Fenster, indem er zwei Pflastersteine dagegen warf. Nachdem sich der 35-Jährige daraufhin auf die Straße begab, rannte der 23-Jährige plötzlich auf den Mann zu und warf einen Pflasterstein in dessen Richtung. Durch eine Bewegung zur Seite konnte der Mann dem Stein noch rechtzeitig ausweichen. Der 23-Jährige flüchtete zu Fuß. Seine mitgeführte Tasche ließ er an der Örtlichkeit zurück.

Aufgrund der Erstmeldung des Anrufers konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass dieser im Besitz einer Waffe sein könnte.

Da sich der 23-Jährige bei Eintreffen der Polizeikräfte nicht mehr vor Ort befand, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bei der Durchsuchung der Tasche konnten keine Waffen oder Hinweise auf den Besitz festgestellt werden. Am darauffolgenden Morgen konnte der Mann nach einem Zeugenhinweis festgenommen werden. Hinweise auf einen gefährlichen Gegenstand oder einer Waffe konnten auch hier nicht erlangt werden. Aufgrund offener Haftbefehle wegen vergangener Eigentumsdelikte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ermittelt. Diese werden durch den Polizeiposten Mühlhausen übernommen und dauern weiterhin an.

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