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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gefährliches Überholmanöver am Zebrastreifen - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montag war ein 26-Jähriger mit einem VW Caddy auf der Uferstraße in Richtung Ziegelhausen unterwegs. Um kurz nach 12:30 Uhr näherte er sich dem Zebrastreifen auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke. Vor ihm hielt ein Auto, da eine Gruppe Kinder die Straße an dem Zebrastreifen überqueren wollte. Trotz der unübersichtlichen Situation überholte der 26-Jährige das wartende Fahrzeug. Der Fahrer bemerkte die Kinder erst im letzten Augenblick und musste scharf bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Glücklicherweise wurde durch das Überholmanöver niemand verletzt. Jedoch muss sich der 26-Jährige nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und auch seinen Führerschein abgeben.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder die Eltern der gefährdeten Kinder, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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