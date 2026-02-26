Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwochmorgen beschädigte ein 22-Jähriger ein geparktes Auto in Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr. Der 22-jährige VW-Crafter-Fahrer parkte in der Schumannstraße. Beim Ausparken stieß er gegen den hinter ihm geparkten Golf. Im Anschluss fuhr der Fahrer weiter und hinterließ einen Schaden am Golf in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Golf-Fahrer erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Noch am Mittwoch meldete der Unfallverursacher den Vorfall ebenfalls bei der Polizei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist strafbar! Wer in einen Unfall verwickelt ist, ist gesetzlich verpflichtet, den Vorfall sofort zu melden - entweder beim anderen Beteiligten oder der Polizei. Wird diese Pflicht verletzt, kann dies rechtliche Folgen nach sich ziehen. In den meisten Fällen ist bei einer sofortigen Meldung höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer jedoch den Unfallort verlässt, muss mit hohen Strafen und dem Entzug des Führerscheins rechnen

