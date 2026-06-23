Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem es am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr auf der K 4162 bei Neckargemünd zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 66-jährigen Fahrerin eines Dacia und einem 27-jährigen Radfahrer gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6300357 ), liegen nun nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang vor.

Die 66-Jährige war mit ihrem Dacia auf der K 4162 in Fahrtrichtung Waldhilsbach unterwegs. Dabei geriet sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aufgrund einer Ablenkung durch die Nutzung ihres Mobiltelefons in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 27-jährigen Rennradfahrer.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes durchschlug der Rennradfahrer die Windschutzscheibe des Dacia und wurde ins Fahrzeuginnere geschleudert. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Dacia wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 4162 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrmaßnahmen konnten gegen 14:45 Uhr aufgehoben und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

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