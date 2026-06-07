Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwischen Linienbus und PKW

Haßloch (ots)

Am 07.06.2026 kurz vor 16 Uhr ereignet sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW auf der Holidayparkstraße in 67454 Haßloch. Der PKW-Fahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des auf der Holidayparkstraße (Landstraße 529) befindlichen Busses, sodass es im Einmündungsbereich der Landstraße 529/Landstraße 530 zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden eine Mutter und ihre Tochter, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Unfallstelle musste für circa eine halbe Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

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