Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 51-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Heidelberg erlitt eine 51-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen.

Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Citroen kurz nach 10 Uhr auf der Alten Eppelheimer Straße in Richtung Czernyring unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf den Czernyring übersah er die Radlerin, die auf dem Radweg entlang des Czernyrings in Richtung Vangerowstraße unterwegs war. Der 36-Jährige nahm ihr den Vorrang und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf und an der Schulter zu. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war der Czernyring in Fahrtrichtung Altstadt komplett gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet. Es ergaben sich vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an. In dem Zuge stellte sich heraus, dass die Radfahrerin keinen Fahrradhelm getragen hatte.

Gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr sind Grundvoraussetzung für ein sicheres Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden im öffentlichen Verkehrsraum. Gerade in den Sommermonaten ist mit einem erhöhten Aufkommen von Fahrradfahrenden auszugehen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten deshalb gerade in innerstädtischen Bereichen besonders aufmerksam sein.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein geeigneter und richtig angepasster Fahrradhelm dazu beitragen kann, schwere Kopfverletzungen in einem gewissen Maß zu verhindern.

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