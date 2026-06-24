Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen brach ein unbekannter Täter in einen Supermarkt in den Mannheimer Innenstadtquadraten ein.

Der Unbekannte schlug kurz vor 4 Uhr zunächst mit dem massiven Fuß eines mobilen Verkehrszeichens gegen die Eingangstür des Ladengeschäfts im Quadrat H 5. Anschließend wirkte er solange gewaltsam auf die Verglasung der Eingangstür ein, bis er durch den entstandenen Spalt in die Geschäftsräume eindringen konnte. Hier entnahm er zwei Paletten mit je 12 Packungen Kaffee aus dem Regal und legte diese im Eingangsbereich zum Abtransport bereit. Eine weitere angebrochene Palette mit Kaffee ließ er auf dem Boden vor dem Regal zurück. Er flüchtete schließlich mit den zwei bereitgelegten Paletten aus dem Laden.

Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er in Richtung Swansea-Platz rannte und dort nach rechts abbog. Er beschrieb den unbekannten Täter wie folgt:

- Männliche Person - Ca. 35 bis 40 Jahre alt - Trug einen Bart - War bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer Hose - Trug eine Kappe - Offenbar dem Obdachlosenmilieu zugehörig - Hatte eine Bierflasche in der Hand

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

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