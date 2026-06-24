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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb in der Bahnstadt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine Zeugin meldete am Dienstagnachmittag der Polizei einen Fahrraddieb in der Heidelberger Bahnstadt. Sie beobachtete um kurz nach 14:30 Uhr einen Mann am Europaplatz, der aus seinem Rucksack eine Flex holte und sich an einem E-Bike an einem Fahrradständer zu schaffen machte. Als sie sah, dass der Mann mit der Flex das Fahrradschloss durchtrennt hatte, machte die Zeugin auf sich aufmerksam. Damit verhinderte sie den Diebstahl des E-Bikes, das einen geschätzten Wert von 4.000 Euro hatte. Der Tatverdächtige stieg auf einen E-Scooter und flüchtete. Der Mann hatte graue Haare und eine gebräunte Haut. Er trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose, eine Sonnenbrille sowie eine silberne Halskette.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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