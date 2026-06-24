Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger nutzten Pfefferspray - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend war ein 32-Jähriger auf der Seckenheimer Straße unterwegs. Auf Höhe des Skulpturenplatzes wurde er um kurz nach 18 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen. Diese boten ihm ein Apple I-Phone 17 zum Kauf an. Der 32-Jährige durchschaute jedoch, dass es sich bei dem Smartphone um ein Plagiat handelte. Als er die mutmaßlichen Betrüger zur Rede stellen und die Polizei informieren wollte, wurde er von einem der Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Die zwei Tatverdächtigen flohen daraufhin in Richtung Tattersall. Der 32-Jährige kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt,180 cm groß und kräftige Statur. Er hatte einen Ziegenbart und kurze Haare. Er trug dunkle Sportkleidung. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem nordafrikanischen Phänotyp. Der andere soll ungefähr 55 Jahre alt gewesen sein. Er hatte auffällige silberne Zähne und war weiß gekleidet. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Betrug und gefährlicher Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174331-0 zu melden.

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