Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 41-Jähriger nach Diebstahl von Baumaschinen in Haft

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag nahmen Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 41-jährigen Mann fest, welcher zuvor mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Anna-Sammet-Straße entwendete.

Zwei Angestellte des Bauunternehmens beobachteten den aus Rumänien stammenden Mann dabei, wie er gegen 13:40 Uhr mehrere Maschinen aus einem Baucontainer in dessen Auto lud und davonfuhr. Während der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stoppte eine Streife das Fahrzeug gegen 13:50 Uhr in der Koblenzer Straße. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraus des Autos mehrere Kisten mit Baumaschinen im Wert von fast 10.000 Euro. Überprüfungen ergaben, dass es sich bei den Baumaschinen um das zuvor entwendete Diebesgut handelte. Dem 41-Jährigen wurde schließlich die Festnahme erklärt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim am Mittwochmittag einen Haftbefehl. Der 41-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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